В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о российских военных
Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя Кременского района региона, передававшего ВСУ информацию о местах дислокации российских военных и техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
По данным ФСБ, задержанный предоставлял сведения противнику по личным мотивам «в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям».
«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — указали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, ведется следствие.
Ранее в ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины, напоминает RT.
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