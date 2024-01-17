В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о российских военных

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя Кременского района региона, передававшего ВСУ информацию о местах дислокации российских военных и техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

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По данным ФСБ, задержанный предоставлял сведения противнику по личным мотивам «в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям».

«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — указали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, ведется следствие.

Ранее в ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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