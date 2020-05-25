В Крыму за сутки скончались два пациента с коронавирусом

Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в республике увеличилось до 11 человек. Как отмечает агентство, у всех умерших имелись сопутствовавшие заболевания.

Отмечается, что в Крыму продолжают лечение от коронавируса 184 человека, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. За минувшие сутки в республике выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом, пять из зараженных не имели симптомов.

Ранее сообщалось, что власти Крыма решили принудительно помещать в обсерватор всех «бесцельно» приезжающих в республику граждан за их же счёт









