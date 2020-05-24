«Бесцельно» приезжающих в Крым посадят в обсерваторы за их счёт

Власти Крыма решили принудительно помещать в обсерватор всех «бесцельно» приезжающих в республику граждан за их же счёт. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Аксенов призвал отели Крыма не ждать отдыхающих до 1 июля

Речь идёт о гостях республики, которые приехали по личным вопросам, не касающимся ситуации борьбы с COVID-19 и работы органов власти, уточнил Аксёнов. По его словам, требование о взыскании средств за пребывание в обсерваторе пропишут в указе о режиме повышенной готовности. Если гражданин не сможет оплатить «визит» сразу, то сумму будут взыскивать через суд.

По словам Аксёнова, в Крыму будут рады гостям после открытия курортного сезона, а пока «не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблему нам».

С начала эпидемии в Крыму подтверждено 326 случаев COVID-19, 153 человека уже выздоровели, свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:ТуристыКоронавирусКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры