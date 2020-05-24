«Бесцельно» приезжающих в Крым посадят в обсерваторы за их счёт
Власти Крыма решили принудительно помещать в обсерватор всех «бесцельно» приезжающих в республику граждан за их же счёт. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости.
Речь идёт о гостях республики, которые приехали по личным вопросам, не касающимся ситуации борьбы с COVID-19 и работы органов власти, уточнил Аксёнов. По его словам, требование о взыскании средств за пребывание в обсерваторе пропишут в указе о режиме повышенной готовности. Если гражданин не сможет оплатить «визит» сразу, то сумму будут взыскивать через суд.
По словам Аксёнова, в Крыму будут рады гостям после открытия курортного сезона, а пока «не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблему нам».
С начала эпидемии в Крыму подтверждено 326 случаев COVID-19, 153 человека уже выздоровели, свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru