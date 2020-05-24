«Бесцельно» приезжающих в Крым посадят в обсерваторы за их счёт

Речь идёт о гостях республики, которые приехали по личным вопросам, не касающимся ситуации борьбы с COVID-19 и работы органов власти, уточнил Аксёнов. По его словам, требование о взыскании средств за пребывание в обсерваторе пропишут в указе о режиме повышенной готовности. Если гражданин не сможет оплатить «визит» сразу, то сумму будут взыскивать через суд.

По словам Аксёнова, в Крыму будут рады гостям после открытия курортного сезона, а пока «не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблему нам».

С начала эпидемии в Крыму подтверждено 326 случаев COVID-19, 153 человека уже выздоровели, свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

