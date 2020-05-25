ВОЗ предупредила об опасности второго пика коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил об опасности второго пика коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.
Райан отметил, что всем странам необходимо продолжать подавлять вирус, сохраняя ограничительные меры. По словам представителя ВОЗ, если меры будут ослаблены, вирус быстро вернется на прежний уровень распространения.
В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что предпосылок возвращения вируса в зимний период пока нет, однако отметила, что по-прежнему многие люди подвержены риску заражения.
Ранее сообщалось, что ученые из разных стран мира в рамках единой миссии направятся в Китай для изучения происхождения коронавируса.
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