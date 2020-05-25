ВОЗ предупредила об опасности второго пика коронавируса

Райан отметил, что всем странам необходимо продолжать подавлять вирус, сохраняя ограничительные меры. По словам представителя ВОЗ, если меры будут ослаблены, вирус быстро вернется на прежний уровень распространения.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что предпосылок возвращения вируса в зимний период пока нет, однако отметила, что по-прежнему многие люди подвержены риску заражения.

Ранее сообщалось, что ученые из разных стран мира в рамках единой миссии направятся в Китай для изучения происхождения коронавируса.

