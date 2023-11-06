В Крыму в автоаварии пострадали женщина и двое детей

Это произошло после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали двое детей и женщина. Водитель «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу микроавтобусу. От удара микроавтобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали двое детей 2018 и 2011 годов рождения, а также женщина 1987 года рождения.

Ранее на МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

