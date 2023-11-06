В Крыму в автоаварии пострадали женщина и двое детей
6 ноября 202301:25
Микроавтобус с 15 пассажирами опрокинулся на трассе в Крыму, сообщает ТАСС.
Это произошло после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали двое детей и женщина. Водитель «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу микроавтобусу. От удара микроавтобус перевернулся.
В результате ДТП пострадали двое детей 2018 и 2011 годов рождения, а также женщина 1987 года рождения.
Ранее на МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru