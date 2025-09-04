Дегтярев: Россия готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе
Сборная России готовится в полном составе поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года. Об этом заявил министр спорта страны, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе Восточного экономического форума.
Как отметил глава Минспорта, в планах проведение второй летней Спартакиады сильнейших атлетов, в которой примут участие 9 тысяч спортсменов.
«Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», - подчеркнул Дегтярев.
Олимпиада-2028 пройдет в США с 14 по 30 июля. Спортсмены из России отстранены от участия в командных видах спорта по рекомендации Международного олимпийского комитета, при этом в других видах они могут соревноваться в нейтральном статусе по решению международных спортивных федераций.
Между тем сборную России по хоккею не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дегтярев: Россия готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе
- Решетников: Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
- Захарова назвала давление Запада на Венесуэлу угрозой общей безопасности
- Отечественные авторы заняли почти половину в топ-50 самых популярных книг
- Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой
- Над Волгоградской областью сбили четыре украинских БПЛА
- От «Интервидения» до AC/DC: Австралийский джазмен Дэн Барнетт о России и коллегах
- Под Рязанью разбился легкомоторный самолет
- Трамп назвал хорошими отношения с лидерами России, Китая и КНДР
- Свет в конце тоннеля и давление Трампа: О чем говорил Путин по итогам визита в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru