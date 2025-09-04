Дегтярев: Россия готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе

Сборная России готовится в полном составе поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года. Об этом заявил министр спорта страны, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе Восточного экономического форума.

Как отметил глава Минспорта, в планах проведение второй летней Спартакиады сильнейших атлетов, в которой примут участие 9 тысяч спортсменов.

«Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», - подчеркнул Дегтярев.

Олимпиада-2028 пройдет в США с 14 по 30 июля. Спортсмены из России отстранены от участия в командных видах спорта по рекомендации Международного олимпийского комитета, при этом в других видах они могут соревноваться в нейтральном статусе по решению международных спортивных федераций.

Между тем сборную России по хоккею не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года, пишет 360.ru.

