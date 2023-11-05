На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик
На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло столкновение машины такси и грузового автомобиля, сообщил в воскресенье столичный департамент транспорта.
Авария произошла на 34-м километре кольцевой автодороги в районе развязки с Варшавским шоссе. Водитель такси пытался перестроиться в крайний правый ряд и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП грузовик перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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