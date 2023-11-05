На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик

Авария произошла на 34-м километре кольцевой автодороги в районе развязки с Варшавским шоссе. Водитель такси пытался перестроиться в крайний правый ряд и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП грузовик перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

