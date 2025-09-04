Решетников: Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось

Охлаждение российской экономики идет быстрее, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Греф заявил о технической стагнации экономики России

Министр сослался на последние данные статистики.

«Экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось», - рассказал Решетников журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в РФ нет рецессии, но есть плановое охлаждение экономики, напоминает RT.

