Решетников: Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
4 сентября 202510:30
Охлаждение российской экономики идет быстрее, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Министр сослался на последние данные статистики.
«Экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось», - рассказал Решетников журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в РФ нет рецессии, но есть плановое охлаждение экономики, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дегтярев: Россия готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе
- Решетников: Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
- Захарова назвала давление Запада на Венесуэлу угрозой общей безопасности
- Отечественные авторы заняли почти половину в топ-50 самых популярных книг
- Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой
- Над Волгоградской областью сбили четыре украинских БПЛА
- От «Интервидения» до AC/DC: Австралийский джазмен Дэн Барнетт о России и коллегах
- Под Рязанью разбился легкомоторный самолет
- Трамп назвал хорошими отношения с лидерами России, Китая и КНДР
- Свет в конце тоннеля и давление Трампа: О чем говорил Путин по итогам визита в Китай
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru