В Ростовской области три человека погибли в ДТП

Инцидент произошел на дороге Дубовское - Заветное. Столкнулись легковые автомобили Daewoo Matiz и Lada Priora.

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло по вине водителя Lada. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Три человека погибли на месте. Несовершеннолетний 2016 года рождения доставлен в больницу.

В пятницу, 3 ноября, на трассе М-4 «Дон» в Московской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Пострадали пять человек, передает «Радиоточка НСН».

