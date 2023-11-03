В Ростовской области три человека погибли в ДТП
При столкновении двух автомобилей в Ростовской области погибли три человека и один пострадал, сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на дороге Дубовское - Заветное. Столкнулись легковые автомобили Daewoo Matiz и Lada Priora.
По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло по вине водителя Lada. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Три человека погибли на месте. Несовершеннолетний 2016 года рождения доставлен в больницу.
В пятницу, 3 ноября, на трассе М-4 «Дон» в Московской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Пострадали пять человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Москве рекордно сократилось предложение арендных квартир
- В Ростовской области три человека погибли в ДТП
- При атаке Израиля на школу в Газе погибли более 20 человек
- Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» передали другим перевозчикам
- В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС
- СМИ: глава Еврокомиссии прибудет в Киев 4 ноября
- Меликов призвал жителей Дагестана не поддаваться на манипуляции
- При аварии на шахте «Беларуськалия» пострадали пять горняков
- Роскомнадзор: работа TikTok в РФ не ограничивается
- Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в Тюменской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru