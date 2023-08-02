Медведев ответил на угрозы Зеленского ударить по российским территориям

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского нанести «серьёзный» удар по российским территориям.

Медведев предложил Зеленскому съездить и посмотреть на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке и других городах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И задумался, что он сделал со своей страной!», - заключил Медведев.

Украинский лидер Владимир Зеленский накануне в своем вечернем видеообращении пригрозил новыми ударами по территории России. Он сообщил, что получил содержательные доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Зеленский заявил, что россияне серьезно почувствуют последствия «работы» Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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