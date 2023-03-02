В Крыму приняли меры безопасности после ЧП в Брянской области
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силовые структуры полуострова готовы нейтрализовать любые угрозы.
«В Крыму принимаются необходимые меры безопасности», - заявил Аксенов.
Так он прокомментировал проникновение диверсантов в Брянскую область. Аксенов считает, что
Зеленский идет по стопам Басаева, а значит, закончит так же.
«Никакой пощады террористам», - отметил Аксенов.
ФСБ сообщила о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области. СМИ сообщали, что в российский регион могли проникнуть от 40 до 50 диверсантов.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о гибели одного человека в результате действий диверсантов.Также в результате действий диверсантов была ранена девочка.
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