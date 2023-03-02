В Крыму приняли меры безопасности после ЧП в Брянской области

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силовые структуры полуострова готовы нейтрализовать любые угрозы.

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«В Крыму принимаются необходимые меры безопасности», - заявил Аксенов.

Так он прокомментировал проникновение диверсантов в Брянскую область. Аксенов считает, что
Зеленский идет по стопам Басаева, а значит, закончит так же.

«Никакой пощады террористам», - отметил Аксенов.

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ФСБ сообщила о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области. СМИ сообщали, что в российский регион могли проникнуть от 40 до 50 диверсантов.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о гибели одного человека в результате действий диверсантов.Также в результате действий диверсантов была ранена девочка.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Сергей АксеновПроисшествиеБрянская ОбластьБезопасностьКрым
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