Один человек погиб при обстреле автомобиля в Брянской области

Глава региона также отметил, что был ранен мальчик 2012 года рождения. Он доставлен в Брянскую областную больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, заключил Богомаз.

Ранее ФСБ заявило о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.

По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек. ТАСС сообщает, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов.

