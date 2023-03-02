Один человек погиб при обстреле автомобиля в Брянской области
Водитель легкового автомобиля погиб в результате действий диверсантов в селе Любечане Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
Глава региона также отметил, что был ранен мальчик 2012 года рождения. Он доставлен в Брянскую областную больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, заключил Богомаз.
Ранее ФСБ заявило о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.
По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек. ТАСС сообщает, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Раненному диверсантами мальчику провели операцию
- Глава курского поселка Теткино раскрыл подробности обстрела
- СМИ: Air Moldova отменяет рейсы из Парижа, Лондона, Стамбула и Тбилиси
- SHAMAN выпустил клип на песню «Самый русский хит»
- В Литве предложили ввести уголовное наказание за возложение цветов к российскому танку
- Набиуллина: финансовая система России выстояла на фоне санкций
- Подоляк назвал провокацией историю с «украинской ДРГ» в Брянской области РФ
- Воздушная тревога в украинских регионах на границе с Брянской областью отменена
- Депутаты ГД одобрили поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах
- Один человек погиб при обстреле автомобиля в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru