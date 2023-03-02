Один человек погиб при обстреле автомобиля в Брянской области

Водитель легкового автомобиля погиб в результате действий диверсантов в селе Любечане Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

Военный эксперт объяснил прорыв деверсантов в Брянскую область

Глава региона также отметил, что был ранен мальчик 2012 года рождения. Он доставлен в Брянскую областную больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, заключил Богомаз.

Ранее ФСБ заявило о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.

По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек. ТАСС сообщает, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыСпецоперацияУкраинская АрмияБрянская Область
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