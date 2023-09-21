В Крыму предотвратили массовую атаку 19 беспилотников Украины

Военные России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области, сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны: над Орловской областью сбит беспилотник ВСУ

Киев пытался совершить террористическую атаку аппаратами самолетного типа по объектам на территории России. Они были уничтожены средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Крыма, а также над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее под Белгородом и Орлом сбиты два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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