Под Белгородом и Орлом сбиты два украинских беспилотника
20 сентября 202300:24
Над Белгородской и Орловской областями российские системы противоракетной обороны сбили два беспилотника Украины, сообщает «РЕН ТВ».
По данным Министерства обороны России, пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории РФ.
Ранее система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Шебекинском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru