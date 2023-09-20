Под Белгородом и Орлом сбиты два украинских беспилотника

Над Белгородской и Орловской областями российские системы противоракетной обороны сбили два беспилотника Украины, сообщает «РЕН ТВ».

Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

По данным Министерства обороны России, пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории РФ.

Ранее система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Шебекинском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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