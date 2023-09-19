Минобороны: над Орловской областью сбит беспилотник ВСУ
19 сентября 202323:42
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Орловской областью, сообщило Министерство обороны РФ во вторник.
Попытка атаки беспилотника пресечена около 22:30.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью», - рассказали в оборонном ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 сентября заявил об уничтожении беспилотника в Шебекинском городском округе. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru