Минобороны: над Орловской областью сбит беспилотник ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Орловской областью, сообщило Министерство обороны РФ во вторник.

Над Брянской областью средства ПВО сбили украинский дрон

Попытка атаки беспилотника пресечена около 22:30.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью», - рассказали в оборонном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 сентября заявил об уничтожении беспилотника в Шебекинском городском округе. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиОрловская ОбластьМинобороны РФ

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