В Крыму обнаружили тело украинского десантника
Тело участника украинского десанта в Крым нашли в четверг 5 октября в пяти километрах от места высадки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он не уточнил, был ли погибший обнаружен в море или на суше. В эфире телеканала «Крым 24» Аксенов не исключил, что подобные находки еще ожидаются.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. ФСБ РФ уточняла, что диверсионная группа перемещалась на быстроходных плавсредствах. Один из них был взят в плен.
Ранее Аксенов заявил, что «то, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ рассказали о состоянии Игоря Николаева после операции
- Пашинян и Зеленский встретились на европолях
- У петербуржца арестовали яхту за долги по алиментам
- Несколько человек погибли при атаке беспилотников на военный колледж в Сирии
- В Горловке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины
- Минюст предложил конфисковывать изъятые смартфоны и ноутбуки
- Самая высокая гора в Европе Монблан уменьшилась на два метра
- Шаман пообещал россиянам, что ядерной войны не будет
- Минобороны РФ: Над Брянской областью снова сбили украинский беспилотник
- Синоптик призвал москвичей не торопиться с зимней резиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru