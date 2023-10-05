В Крыму обнаружили тело украинского десантника

Накануне Минобороны РФ сообщило, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. ФСБ РФ уточняла, что диверсионная группа перемещалась на быстроходных плавсредствах. Один из них был взят в плен.

Ранее Аксенов заявил, что «то, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений».

