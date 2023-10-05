«Смена режима на Украине»: Аксенов назвал цель спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, Украину до нынешнего состояния довел киевский режим.

Шойгу заявил, что армия России достигнет целей до 2025 года

По его словам, действующие украинские власти полностью продались Западу и ввергли «страны в войну».

«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», - заключил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва начала спецоперацию для защиты населения Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСергей Аксенов

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