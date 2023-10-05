«Смена режима на Украине»: Аксенов назвал цель спецоперации

По его словам, действующие украинские власти полностью продались Западу и ввергли «страны в войну».

«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», - заключил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва начала спецоперацию для защиты населения Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

