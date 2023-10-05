«Смена режима на Украине»: Аксенов назвал цель спецоперации
5 октября 202314:45
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, Украину до нынешнего состояния довел киевский режим.
По его словам, действующие украинские власти полностью продались Западу и ввергли «страны в войну».
«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», - заключил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва начала спецоперацию для защиты населения Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru