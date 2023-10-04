ФСБ: диверсанты хотели снять фото в Крыму на фоне флага Украины
Один из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен. Об этом нам сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Пленный рассказал, что целью операции было снять фото и видео на фоне флага Украины на территории Крыма, утверждает российская спецслужба.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду 4 октября российская авиация пресекла попытку украинской десантной группы проникнуть на территорию Крыма. Инцидент произошел в северо-западной части акватории Черного моря. Утверждается, что десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Граймс намерена судиться с Илоном Маском за право видеться с детьми
- ФИФА рассмотрит допуск до турниров юношеских сборных России
- Черногория стала первой в мире по числу принятых украинских беженцев
- Мэр Новосибирска ответил Симоньян на идею термоядерного взрыва над Сибирью
- Захарова заявила, что Евросоюз предал Армению
- В МОК опровергли запрет российским атлетам участвовать в юношеских ОИ-2024
- В США объявили о планах построить дом на Луне
- Российской туристке грозит до семи лет за две коробки чая из Колумбии
- Трамп призвал расстреливать воров на месте преступления
- Kia опровергла свой уход из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru