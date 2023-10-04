ФСБ: диверсанты хотели снять фото в Крыму на фоне флага Украины

Один из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен. Об этом нам сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Пленный рассказал, что целью операции было снять фото и видео на фоне флага Украины на территории Крыма, утверждает российская спецслужба.