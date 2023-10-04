ФСБ: диверсанты хотели снять фото в Крыму на фоне флага Украины

Один из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен. Об этом нам сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Пленный рассказал, что целью операции было снять фото и видео на фоне флага Украины на территории Крыма, утверждает российская спецслужба.

Минобороны: ВКС пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду 4 октября российская авиация пресекла попытку украинской десантной группы проникнуть на территорию Крыма. Инцидент произошел в северо-западной части акватории Черного моря. Утверждается, что десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБДиверсияКрым

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