Беспилотник сбили в Белгородской области
19 июля 202316:36
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что аппарат был сбит на подлете к городу. Последствия на земле на данный момент уточняют оперативные службы.
С 1 сентября школы Белгорода вернутся к очному формату обучения, сообщили в пресс-службе администрации города. Уточняется, что с 1 августа также откроются детские сады.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru