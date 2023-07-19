Беспилотник сбили в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Глава региона уточнил, что аппарат был сбит на подлете к городу. Последствия на земле на данный момент уточняют оперативные службы.

С 1 сентября школы Белгорода вернутся к очному формату обучения, сообщили в пресс-службе администрации города. Уточняется, что с 1 августа также откроются детские сады.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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