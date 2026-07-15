СМИ: Москвичи массово жалуются на невозможность получить загранпаспорт
Жители Москвы в массовом порядке жалуются, что около месяца не могут подать заявление на получение заграничного паспорта через портал «Госуслуги», сообщает издание «Осторожно, новости».
На сайте отображается сообщение об отсутствии свободного времени для записи на подачу документов. Одна из москвичек рассказала, что ежедневно пыталась записаться с 21 июня по 13 июля в одно из отделений по району Можайский, но безуспешно.
Попытка записаться в другое отделение — в Чертаново — также результатов не принесло. Женщина отметила, что её супруг, оформлявший загранпаспорт в другом городе, получил документ за месяц.
При получении паспорта важно внимательно сверять все данные, хотя проверить машиночитаемую строку сложно, сказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Ошибки в документах встречаются нередко, но вопрос часто решается внесением правок на месте, а в критических случаях, когда в поездке отказано по вине поставщика услуг, ущерб можно взыскать через суд или досудебную претензию.
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