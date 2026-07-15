СМИ: Москвичи массово жалуются на невозможность получить загранпаспорт

Жители Москвы в массовом порядке жалуются, что около месяца не могут подать заявление на получение заграничного паспорта через портал «Госуслуги», сообщает издание «Осторожно, новости».

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На сайте отображается сообщение об отсутствии свободного времени для записи на подачу документов. Одна из москвичек рассказала, что ежедневно пыталась записаться с 21 июня по 13 июля в одно из отделений по району Можайский, но безуспешно.

Попытка записаться в другое отделение — в Чертаново — также результатов не принесло. Женщина отметила, что её супруг, оформлявший загранпаспорт в другом городе, получил документ за месяц.

При получении паспорта важно внимательно сверять все данные, хотя проверить машиночитаемую строку сложно, сказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Ошибки в документах встречаются нередко, но вопрос часто решается внесением правок на месте, а в критических случаях, когда в поездке отказано по вине поставщика услуг, ущерб можно взыскать через суд или досудебную претензию.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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