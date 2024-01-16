В Крыму арестовали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ
Силовики Крыма задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы денег якобы для финансирования ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
Отмечается, что полиция и Росгвардия задержали 43-летнего крымчанина.
«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса», — указала Волк.
В домах фигуранта и его родителей провели обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и sim-карты, крупную сумму в рублях и иностранной валюте, документы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее жителя Крыма задержали под Псковом по подозрению в государственной измене в пользу Украины, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин установил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
- Опрос: Более двух третей россиян не могут отличить робота от человека по телефону
- В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8
- В Крыму арестовали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ
- Губернатор: 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки беспилотников
- Юрий Лоза заявил о желании выступить на одной сцене с SHAMAN
- ВС России начали бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»
- СМИ: Один из сотрудников склада Wildberries признался в поджоге
- Депутат Диденко предложил запретить ввоз в Россию пива из «недружественных» стран
- Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru