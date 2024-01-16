В Крыму арестовали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ

Отмечается, что полиция и Росгвардия задержали 43-летнего крымчанина.

«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса», — указала Волк.

В домах фигуранта и его родителей провели обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и sim-карты, крупную сумму в рублях и иностранной валюте, документы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее жителя Крыма задержали под Псковом по подозрению в государственной измене в пользу Украины, напоминает «Свободная пресса».

