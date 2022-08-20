В крымских районах продолжает работать ПВО
По данным очевидцев, ПВО работает в двух районах Крыма - Бахчисарае и Сакском районе, сообщает BFM со ссылкой на жителей Евпатории.
Атаки беспилотников носят психологический характер – вред от них минимален, считает советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что сохранять спокойствие - лучший способ помочь военным.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО. По его словам, пострадавших нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»
- В Израиле умер актер озвучки Фили из «Спокойной ночи, малыши»
- В России впервые с марта за сутки заболели COVID-19 более 40 тысяч человек
- В крымских районах продолжает работать ПВО
- Шойгу: Киев официально признал себя наследником украинских националистов
- В США историк назвал истинную цель США на Украине
- Аксенов сообщил о сработавшей ПВО в Западном Крыму
- Минобороны заявило о ликвидации около 20 американских наемников под Харьковом
- Замглавы МИД Панкин: Инфраструктуру «Северного потока-2» используют для газификации России
- В МИД назвали бесперспективными попытки исключить Россию из ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru