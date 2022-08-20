В крымских районах продолжает работать ПВО

По данным очевидцев, ПВО работает в двух районах Крыма - Бахчисарае и Сакском районе, сообщает BFM со ссылкой на жителей Евпатории.

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Атаки беспилотников носят психологический характер – вред от них минимален, считает советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сохранять спокойствие - лучший способ помочь военным.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО. По его словам, пострадавших нет.

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ФОТО: MOS.RU
ТЕГИ:АтакаВзрывыБеспилотникиКрым
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