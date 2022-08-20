Развожаев: В крышу штаба ЧФ в Севастополе прилетел беспилотник

«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад (около 08:17. - НСН) в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев в своем Telegram.

Губернатор попросил горожан в ближайший час не покидать свои дома.

Позже Развожаев уточнил, что пост воздушной обороны флота сбил беспилотник прямо над штабом ЧФ, аппарат упал на кровлю и загорелся.

«Поражения не получилось. Молодцы ребята», — добавил губернатор.



