Развожаев: В крышу штаба ЧФ в Севастополе прилетел беспилотник
Беспилотный летательный аппарат прилетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад (около 08:17. - НСН) в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев в своем Telegram.
Губернатор попросил горожан в ближайший час не покидать свои дома.
Позже Развожаев уточнил, что пост воздушной обороны флота сбил беспилотник прямо над штабом ЧФ, аппарат упал на кровлю и загорелся.
«Поражения не получилось. Молодцы ребята», — добавил губернатор.
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