Аксенов сообщил о сработавшей ПВО в Западном Крыму
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО. По его словам, пострадавших нет.
«Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», - написал он в Telegram-канале.
Он попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее 20 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о беспилотном летательном аппарате, который прилетел в крышу штаба Черноморского флота на территории города.
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