Аксенов сообщил о сработавшей ПВО в Западном Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму сработала система ПВО. По его словам, пострадавших нет.

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике

«Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», - написал он в Telegram-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее 20 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о беспилотном летательном аппарате, который прилетел в крышу штаба Черноморского флота на территории города.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеПВОКрымСергей Аксенов
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