Аксенов сообщил о сработавшей ПВО в Западном Крыму

«Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», - написал он в Telegram-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее 20 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о беспилотном летательном аппарате, который прилетел в крышу штаба Черноморского флота на территории города.

