СМИ: Ребёнок и лошадь пострадали при обрушении крыши конюшни в Новой Москве
В Новой Москве в недавно построенной конюшне «Эквилибриум» на хуторе Брехова во Внуково утром обрушилась кровля каркасного манежа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал ребёнок, которого осмотрели медики скорой помощи. Также обломки конструкции серьёзно травмировали лошадь. Животное удалось извлечь из-под завалов, однако, по информации Telegram-канала «112», врачи приняли решение усыпить её. Ветеринары отмечают, что сердце лошади не выдержит нагрузки во время операции.
Согласно данным «112», площадь обрушения составила около 60 квадратных метров.
Как отмечает Baza, основные строительные работы в манеже завершились лишь в прошлом месяце, но гостей уже приглашали на занятия по верховой езде.
Ранее сегодня при пожаре в приюте в Москве погибли 13 собак, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
