Следком назвал приоритетную версию крушения вертолёта в Дагестане

К крушению вертолёта в Дагестане, по предварительной информации, привела ошибка пилотирования. Как пишет RT, об этом заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В ведомстве отметили, что предварительная информация о расшифровке чёрного ящика показывает отсутствие у воздушного судна технических неисправностей.

«Вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной», — говорится в сообщении.

Крушение вертолёта Ка-226 в районе города Избербаш произошло 7 ноября, погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

