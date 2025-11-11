Следком назвал приоритетную версию крушения вертолёта в Дагестане
К крушению вертолёта в Дагестане, по предварительной информации, привела ошибка пилотирования. Как пишет RT, об этом заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В ведомстве отметили, что предварительная информация о расшифровке чёрного ящика показывает отсутствие у воздушного судна технических неисправностей.
«Вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной», — говорится в сообщении.
Крушение вертолёта Ка-226 в районе города Избербаш произошло 7 ноября, погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
