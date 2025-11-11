Рэпера P. Diddy стал в тюрьме помощником священника

Приговорённый к 50 месяцам лишения свободы американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) стал помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, в его обязанности входит следить за церковной библиотекой, убираться в кабинете священника и помогать ему вести учёт. В целом, данная должность считается престижной.

Также отмечается, рэпер должен освободиться в мае 2028 года, однако участие в программе реабилитации от наркозависимости может помочь ему на год сократить срок.

Ранее суд в Нью-Йорке признал P. Diddy виновным по делу о транспортировке людей для занятия проституцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Browarnik Seth / Startraks / ABACA
