Рэпера P. Diddy стал в тюрьме помощником священника
Приговорённый к 50 месяцам лишения свободы американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) стал помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, в его обязанности входит следить за церковной библиотекой, убираться в кабинете священника и помогать ему вести учёт. В целом, данная должность считается престижной.
Также отмечается, рэпер должен освободиться в мае 2028 года, однако участие в программе реабилитации от наркозависимости может помочь ему на год сократить срок.
Ранее суд в Нью-Йорке признал P. Diddy виновным по делу о транспортировке людей для занятия проституцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Всем по «Чучелу»: Сокуров о списке кино для школьников от Охлобыстина
- Гинеколог Серов: Делать аборты безопасно только в государственных клиниках
- Создатели концерта в честь юбилея Гурченко отказались от использования ИИ
- Разгадка времени: Чего ждать от «Авиатора» Егора Кончаловского
- «Больше, чем комета»: Муж Людмилы Гурченко раскрыл секреты юбилейного концерта в ее честь
- Рэпера P. Diddy стал в тюрьме помощником священника
- СМИ: В Чечне при обрушении балкона во время похорон пострадали 20 человек
- Посол РФ заявил, что конфликт на Украине можно завершить «уже завтра»
- Следком назвал приоритетную версию крушения вертолёта в Дагестане
- Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru