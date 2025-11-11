СМИ: В Чечне при обрушении балкона во время похорон пострадали 20 человек
11 ноября 202514:13
Обрушение деревянного балкона произошло во время похорон в селе Ишхой-Юрт в Гудермесском районе Чечни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как пишет RT, пострадали 20 человек, которые находились на балконе и наблюдали за процессией.
«Конструкция не выдержала толпу и рухнула», - говорится в сообщении.
Ранее часть крыши и потолок обрушились в Новосибирске в детской городской клинической больнице № 1, обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
