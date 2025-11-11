СМИ: В Чечне при обрушении балкона во время похорон пострадали 20 человек

Обрушение деревянного балкона произошло во время похорон в селе Ишхой-Юрт в Гудермесском районе Чечни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Красногорске более 100 авто получили повреждения при обрушении колонны «Снежкома»

Как пишет RT, пострадали 20 человек, которые находились на балконе и наблюдали за процессией.

«Конструкция не выдержала толпу и рухнула», - говорится в сообщении.

Ранее часть крыши и потолок обрушились в Новосибирске в детской городской клинической больнице № 1, обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
