В Петербурге обрушился аварийный дом

Нежилой аварийный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга на улице Розенштейна. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«Предварительно установлено, что дом признан аварийным. Жильцы расселены», - приводит заявление ведомства ТАСС.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины ЧП. Ведомство оценит соблюдение требований жилищного законодательства ответственными должностными лицами.

Рухнувшее здание признали аварийным в 2010 году, дом перевели в статус нежилого, расселили и законсервировали.

Ранее в Москве в школе № 1080 произошло частичное обрушение плит перекрытий, погибли двое рабочих, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
