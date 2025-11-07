В Петербурге обрушился аварийный дом
Нежилой аварийный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга на улице Розенштейна. Об этом сообщили в прокуратуре города.
«Предварительно установлено, что дом признан аварийным. Жильцы расселены», - приводит заявление ведомства ТАСС.
Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины ЧП. Ведомство оценит соблюдение требований жилищного законодательства ответственными должностными лицами.
Рухнувшее здание признали аварийным в 2010 году, дом перевели в статус нежилого, расселили и законсервировали.
Ранее в Москве в школе № 1080 произошло частичное обрушение плит перекрытий, погибли двое рабочих, напоминает «Свободная пресса».
