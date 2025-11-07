В Петербурге обрушился аварийный дом

Жителя Тамбовской области задержали за передачу Украине данных о российских войсках в зоне СВО СК и МВД России пытаются установить обстоятельства пропажи семьи россиян в ОАЭ Россиянам посоветовали уже сейчас закупить свинину к Новому году Продажи Lada Iskra в России в октябре поставили рекорд Леус: Высокая скорость солнечного ветра предвещает интенсивную магнитную бурю на Земле