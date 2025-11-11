Создатели концерта в честь юбилея Гурченко отказались от использования ИИ

В юбилейном концерте, посвященному Людмиле Гурченко, не будут использоваться современные технологии для ее «оживления», заявил главный режиссер московского театра Роста, постановщик спектакля театра Вахтангова «Люся. Признание в любви», посвящённого Людмиле Гурченко, Александр Нестеров в пресс-центре НСН.

«Мы попробуем сделать так, чтобы ее присутствие ощущалось, будем использовать визуальные средства. Хотим передать это через ее слова, ее музыку, ее мысли. Мы сделаем для этого все возможное. Но мы крайне отрицательно относимся к идее «оживлять» артистов на концерте с помощью аватаров и ИИ. Мы сразу договорились, что использовать эти технологии в этом вечере мы не будем, это наша принципиальная позиция. В этом есть что-то инородное. Это вообще никак не связано с театром. Очень хотелось бы, чтобы этот вечер был не в полной мере эстрадный, он должен быть театральным. Мы поэтому и проводим его в театре, это театральная атмосфера, искусственный интеллект противоречит театральной эстетике. Я надеюсь, что театр будет последним видом искусства, где ИИ будет бесполезен», - признался он.

Муж Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин в пресс-центре НСН анонсировал юбилейный концерт-съемку Первого канала к 90-летию Людмилы Гурченко 18 декабря в Московском театре эстрады.



