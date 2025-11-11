«Больше, чем комета»: Муж Людмилы Гурченко раскрыл секреты юбилейного концерта в ее честь
Сергей Сенин заявил НСН, что в декабре состоится концерт, посвященный 90-летию Людмилы Гурченко, где прозвучат песни и цитаты из ее дневников.
Муж Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин в пресс-центре НСН анонсировал юбилейный концерт-съемку Первого канала к 90-летию Людмилы Гурченко 18 декабря в Московском театре эстрады.
«Событие состоится 18 декабря в Театре эстрады. Мы хотели бы, чтобы была атмосфера домашняя, уюта, где собираются все свои. Такой опыт уже был, десять лет назад. Придут коллеги, друзья, артисты, которые не просто согласились, но и захотели участвовать в этом. Могу открыть несколько секретов. Исполняться будут песни из репертуара Людмилы Марковны, будут какие-то выдержки и цитаты из ее дневников, которым нет числа, мы их сейчас расшифровываем. Будут слова, будет музыка», - рассказал он.
Главный режиссер московского театра Роста, постановщик спектакля театра Вахтангова «Люся. Признание в любви», посвящённого Людмиле Гурченко, Александр Нестеров рассказал НСН, почему предстоящий концерт назвали «След кометы».
«Мы назвали этот концерт «След кометы», это такой образ, который возник у нас, когда мы думали. Все говорят про звезды, многих называют звездами, а фигура Людмилы Марковны – это больше, это целая комета. Это та самая комета, которая пролетела над нашим кинематографом, эстрадой, над нашей культурой, театром, оставила тот самый след. Это песни, роли и образы, которые мы пересматриваем», - отметил он.
12 ноября 2025 года народной артистке СССР Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», которая вышла в 1956 году. В советское время Гурченко работала в Театре-студии киноактёра, московском театре «Современник», была лауреатом госпремии РСФСР.
