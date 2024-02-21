В Краснодарском крае в поле нашли дрон с гербом Украины

По данным ЕДДС Каневского района, дрон обнаружили в поле неподалеку от станицы Новодеревянковской.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет ... Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Ранее в поле в Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта, предположительно, они принадлежат военному летательному аппарату.

