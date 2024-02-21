В Краснодарском крае в поле нашли дрон с гербом Украины
21 февраля 202413:02
Беспилотник самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части нашли в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным ЕДДС Каневского района, дрон обнаружили в поле неподалеку от станицы Новодеревянковской.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет ... Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Ранее в поле в Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта, предположительно, они принадлежат военному летательному аппарату.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru