В Краснодарском крае в поле нашли дрон с гербом Украины

Беспилотник самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части нашли в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодарском крае упало неустановленное устройство

По данным ЕДДС Каневского района, дрон обнаружили в поле неподалеку от станицы Новодеревянковской.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет ... Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Ранее в поле в Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта, предположительно, они принадлежат военному летательному аппарату.

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ФОТО: соцсети
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