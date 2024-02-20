В Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта

Обломки неопознанного объекта обнаружили в поле в Волгоградской области. Об этом сообщил глава Еланского района Дмитрий Литвинов в беседе с ТАСС.

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Ранее в Сети появились фото обломков, найденных неподалеку от населенного пункта Вязовка. Предположительно, в Еланском районе обнаружили фрагменты военного летательного аппарата.

«В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно», — заявил Литвинов.

По его словам, повреждений домов нет, никто не пострадал.

Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника в Волгоградской области, напоминает Ura.ru.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:РегионыВолгоградская Область

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