В Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта
Обломки неопознанного объекта обнаружили в поле в Волгоградской области. Об этом сообщил глава Еланского района Дмитрий Литвинов в беседе с ТАСС.
Ранее в Сети появились фото обломков, найденных неподалеку от населенного пункта Вязовка. Предположительно, в Еланском районе обнаружили фрагменты военного летательного аппарата.
«В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно», — заявил Литвинов.
По его словам, повреждений домов нет, никто не пострадал.
Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника в Волгоградской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru