В Краснодарском крае упало неустановленное устройство
13 января 202418:03
Оперштаб Краснодарского края со ссылкой на данные администрации Павловского района сообщил о падении неустановленного устройства на дороге между станицами на Кубани.
Сейчас правоохранительные органы и специальные службы выясняют, что случилось.
Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» над Белгородской областью. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинской атаки пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru