В Краснодарском крае упало неустановленное устройство

Оперштаб Краснодарского края со ссылкой на данные администрации Павловского района сообщил о падении неустановленного устройства на дороге между станицами на Кубани.

СМИ: средства ПВО Украины не могут сбивать ракеты России

Сейчас правоохранительные органы и специальные службы выясняют, что случилось.

Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» над Белгородской областью. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинской атаки пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаКраснодарский Край

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