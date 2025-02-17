Над территорией России перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников

Девяносто украинских беспилотников перехватили и уничтожили над территорией России, передает Минобороны.

Дроны нейтрализовали минувшей ночью с помощью дежурных средств ПВО. По данным Минобороны, 38 беспилотников уничтожили над Азовским морем, 24 – над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, семь – над Черным морем. Кроме того, по два дрона сбили в Курской и Ростовской областях, по одному — в Брянской и Белгородской.

«Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря», — добавили в военном ведомстве.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке дронов в регионе. В результате пострадала местная жительница, пишет Ura.ru.

