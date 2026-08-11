В Мособлдуме заявили о необходимости переломить демографический тренд
Игорь Чистюхин в пресс-центре НСН обозначил ключевые меры поддержки многодетных семей в регионе и подчеркнул остроту демографической проблемы.
Зампредседателя Московской областной думы Игорь Чистюхин сказал в пресс-центре НСН, что несмотря на ряд принятых инициатив, предстоит сделать ещё многое, чтобы многодетность стала распространённым явлением в Подмосковье.
«В Московской области действительно достаточно много делается для поддержки многодетных семей, чтобы переломить негативную ситуацию с демографией в регионе. Напомню: с начала 90‑х годов смертность превышает рождаемость. Компенсация идёт за счёт миграции, что нас не может не волновать. Необходимо сделать достаточно много, чтобы мы по-настоящему могли говорить о поддержке многодетных семей, о тех стимулах, которые будут побуждать создавать многодетные семьи. Прежде всего, мы поднимали тему того, что многодетные семьи, в которых рождаются третий и последующий ребёнок, а родителям меньше 35 лет, имеют право на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Мы предоставили многодетным семьям право на бесплатные парковки. Мы внесли законопроект о поддержке многодетных — в части предоставления бесплатного проезда по платным областным дорогам, — но нас не поддержали. Таких примеров достаточно много. Мы понимаем, как надо решать демографическую проблему, что нужно сделать, чтобы многодетность стала популярной и повсеместной в Московской области», — сказал собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Александр Воробьев сказал в пресс-центре НСН, что официальные показатели зарплат существенно расходятся с реальными доходами большинства граждан, а минимальный размер оплаты труда не покрывает даже базовый прожиточный минимум.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
- «Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
- Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов
- Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
- МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
- Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких
- В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ
- Найдут причину не взять: Как не получить отказ на собеседовании после декрета
- В России назвали ошибкой выход Трампа на прямую конфронтацию с Ираном
- Голод по контенту: Почему Netflix обратился к российскому режиссеру Соколову