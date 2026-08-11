Умерла актриса из фильма «31 июня» Наталья Трубникова

Вдова брата Трубниковой Лариса Николаевна в беседе с РИА Новости подтвердила смерть актрисы. В семье рассказали агентству, что в последние годы Трубникова жила одна, страдала от болезни Альцгеймера и не могла ничего делать самостоятельно.

«Она упадет, а встать не может. Звонит соседям, а соседи приходили ее поднимать. Ходила только на ходунках», - поделилась собеседница РИА Новости.

Наталья Трубникова родилась в 1955 году в Москве, с детства занималась танцами и в 1973-м окончила хореографическое училище при Большом театре. Она выступала в Кремлевском дворце, Большом театре, Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В то же время Трубникова играла в театре и в кино, она известна зрителю по картинам «31 июня», «Клоун», «Смерть на взлете».

