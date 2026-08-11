В Сирии экс-президента Асада приговорили к смертной казни

Бывшего президента Сирии Башара Асада заочно приговорили к смертной казни. Об этом сообщает агентство SANA.

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Суд в республике 11 августа вынес приговор в отношении политика, признав его виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Кроме того, к смерти были приговорены братья экс-президента Махер Асад и Наджиб Атеф.

В 2024 году в Сирии вооруженная оппозиция свергла режим Башара Асада, новым главой республики стал Ахмед Хусейн аш-Шараа, пишет «Радиоточка НСН». Экс-президент покинул страну и получил убежище в России. Позднее сирийский суд выдал ордер на арест Асада.

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ФОТО: РИА Новости
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