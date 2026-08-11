Русский дом в Дамаске возобновит работу
Русский дом в Дамаске возобновит свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество.
Отмечается, что делегация ведомства 9-10 августа посетила сирийскую столицу для «проработки практических вопросов возобновления деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК) - Русского дома».
Представители агентства направились в Дамаск по поручению руководителя Россотрудничества Игоря Чайки. Делегацию возглавлял его заместитель Алексей Клещев.
Русский дом в Дамаске приостановил деятельность в 2024 году после смены власти в Сирии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Парламент Венгрии избрал нового президента страны
- Кондитер оценил объем поставки какао-бобов из Бразилии
- ФАС возбудила дела против операторов АЗС на Кубани и Запорожье
- Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
- «Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
- Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов
- Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
- МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
- Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких
- В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ