Русский дом в Дамаске возобновит работу

Русский дом в Дамаске возобновит свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество.

Примаков заявил, что Русский дом в Дамаске не передавали Украине

Отмечается, что делегация ведомства 9-10 августа посетила сирийскую столицу для «проработки практических вопросов возобновления деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК) - Русского дома».

Представители агентства направились в Дамаск по поручению руководителя Россотрудничества Игоря Чайки. Делегацию возглавлял его заместитель Алексей Клещев.

Русский дом в Дамаске приостановил деятельность в 2024 году после смены власти в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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