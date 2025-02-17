На Кубани женщина пострадала при массированной атаке дронов ВСУ

Массированная атака украинских беспилотников зафиксирована в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

ВСУ попытались ударить по территории края ночью 17 февраля.

«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

При атаке пострадала женщина, ей оказали первую медпомощь. На место направили специальные службы.

Ранее дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в Беловском районе Курской области, пострадал мужчина, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиКраснодарский Край

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