На Кубани женщина пострадала при массированной атаке дронов ВСУ
Массированная атака украинских беспилотников зафиксирована в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
ВСУ попытались ударить по территории края ночью 17 февраля.
«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна», — написал Кондратьев в Telegram-канале.
При атаке пострадала женщина, ей оказали первую медпомощь. На место направили специальные службы.
Ранее дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в Беловском районе Курской области, пострадал мужчина, напоминает Ura.ru.
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