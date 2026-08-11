ВС РФ освободили Щербаковку и Новое Поле
11 августа 202612:17
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны.
Так, силы группировки войск «Север» установили контроль над селом Щербаковка Харьковской области, пишет RT. В свою очередь, группировка «Восток» освободила село Новое Поле в Запорожской области.
Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
- «Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
- Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов
- Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
- МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
- Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких
- В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ
- Найдут причину не взять: Как не получить отказ на собеседовании после декрета
- В России назвали ошибкой выход Трампа на прямую конфронтацию с Ираном
- Голод по контенту: Почему Netflix обратился к российскому режиссеру Соколову