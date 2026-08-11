ВС РФ освободили Щербаковку и Новое Поле

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны.

Эксперт назвал территории, которые ВС РФ могут освободить до конца лета

Так, силы группировки войск «Север» установили контроль над селом Щербаковка Харьковской области, пишет RT. В свою очередь, группировка «Восток» освободила село Новое Поле в Запорожской области.

Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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