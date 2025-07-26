Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
26 июля 202518:34
Беспилотники ВСУ атаковали населенный пункт Каменский Хутор (Климовский район, Брянская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали с осколочными ранениями.
Глава региона пожелал скорейшего выздоровление пострадавшему и попросил жителей области быть осторожнее.
Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель погиб при атаке украинской армии в Курской области
- «Растянем красное полотно»: RADIO TAPOK готовит перформанс на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Лидер группы RADIO TAPOK признался в использовании нейросетей в работе над альбомом
- «Энергетическая подпитка!»: Елена Jaya о концертном дебюте в «Москино»
- Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
- Правительство утвердило программу помощи российской угольной промышленности
- Кинопарк «Москино» назвали новой точкой притяжения москвичей
- Молодежь рвется в эфир «НАШЕго радио»
- «Газпром» возобновил подачу газа из России в Армению
- «И полного метра мало»: О «НАШЕм Радио» предложили снять сериал
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru