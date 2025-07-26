Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

Беспилотники ВСУ атаковали населенный пункт Каменский Хутор (Климовский район, Брянская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Минобороны сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников

В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали с осколочными ранениями.

Глава региона пожелал скорейшего выздоровление пострадавшему и попросил жителей области быть осторожнее.

Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторБрянская ОбластьВСУБеспилотники

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