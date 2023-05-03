В Краснодарском крае горит топливный резервуар

В результате подрыва в Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда Глава Генштаба США Марк Милли рассказал о сроках завершения конфликта России и Украины Турция намерена отказаться от поставок энергоносителей из-за рубежа Глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах не пройдет