В Краснодарском крае горит топливный резервуар

Резервуар с нефтепродуктами горит в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщил в Telegram губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В 15 регионах РФ прогнозируют ухудшение пожарной обстановки

Пожару присвоен высший ранг сложности. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет.

На месте работают пожарные расчеты, спасатели и экстренные службы. Стоит задача не дать огню распространиться.

Ранее произошел крупный пожар, затронувший десять жилых домов и модульную котельную в городе Борзя в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТопливоПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры