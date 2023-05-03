В Краснодарском крае горит топливный резервуар
3 мая 202305:48
Резервуар с нефтепродуктами горит в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщил в Telegram губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Пожару присвоен высший ранг сложности. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет.
На месте работают пожарные расчеты, спасатели и экстренные службы. Стоит задача не дать огню распространиться.
Ранее произошел крупный пожар, затронувший десять жилых домов и модульную котельную в городе Борзя в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru