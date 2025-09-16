ЕС в июле увеличил экспорт вина в Россию до 49,3 млн евро

Евросоюз увеличил экспорт вина в Россию в июле до максимума с октября 2024 года - 49,3 млн евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Европейские поставки за июль подскочили сразу на треть. Почти все крупнейшие поставщики ЕС нарастили свои продажи в РФ, в то же время Польша сократила экспорт на 4%, до 8 млн евро.

Главным экспортером стала Италия, нарастившая отгрузки продукции в 1,5 раза - до 21,1 млн евро. В свою очередь, Латвия увеличила поставки до 9,9 млн, Португалия - до 4 млн, Германия - до 2,85 млн. При этом Испания экспортировала в РФ вина на 1,2 млн.

Между тем аналитики выяснили, что россияне стали чаще выбирать энотуризм — путешествия на винодельни, пишет Ura.ru.

