Крупный пожар в Забайкалье локализовали

Крупный пожар, затронувший десять жилых домов и модульную котельную в городе Борзя в Забайкалье, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Забайкалье загорелись десять жилых домов

«Ведутся работы до полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется. Угрозы соседним строениям нет», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. Точную причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

Ранее стало известно, что в Борзе загорелись девять домов, позже огонь распространился на еще одно строение и здание котельной. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание на свалке.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗабайкальеПожар

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