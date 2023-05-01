Крупный пожар в Забайкалье локализовали
Крупный пожар, затронувший десять жилых домов и модульную котельную в городе Борзя в Забайкалье, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Ведутся работы до полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется. Угрозы соседним строениям нет», — отметили в ведомстве.
По данным МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. Точную причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
Ранее стало известно, что в Борзе загорелись девять домов, позже огонь распространился на еще одно строение и здание котельной. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание на свалке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru