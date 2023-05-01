Крупный пожар в Забайкалье локализовали

«Ведутся работы до полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется. Угрозы соседним строениям нет», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. Точную причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

Ранее стало известно, что в Борзе загорелись девять домов, позже огонь распространился на еще одно строение и здание котельной. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание на свалке.

