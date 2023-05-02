В 15 регионах РФ прогнозируют ухудшение пожарной обстановки

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что в 15 регионах России ожидается ухудшение противопожарной обстановки, сообщает РИА Новости.

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В частности, речь идет о Якутии, Приморье, Амурской области, Еврейской автономной области. Также сложная обстановка с пожарами сложилась в Красноярском и Алтайском краях, в Новосибирской и Омской областях, а также в ХМАО, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, Татарстане, Башкирии.

Куренков рассказал президенту Владимиру Путину, что в 78 субъектах России уже введен пожароопасный сезон.

Ранее в МЧС заявили, что хотят обратиться в Госдуму с предложением по изменению административного законодательства. В частности, собственник земли, где произошел пожар должен нести административную ответственности за несоблюдение противопожарной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 14.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСПожары

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