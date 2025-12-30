В Краснодаре при атаке дронов пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Отмечается, что пострадавшие – мужчины, они получили осколочные ранения и были госпитализированы.

«Обломки беспилотников упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный», поврежден также участок контактной сети. Также падения фрагментов БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе «ЗИП», - рассказали в оперштабе.

При атаке были повреждены два частных дома, в одном из строений посечена кровля.

Ранее в Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия, была повреждена труба цеха и возник пожар.

