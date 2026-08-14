СМИ: Франция могла потерять сотни военных на Украине

Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сотен военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сослался на заявления экс-помощника заместителя главы Минобороны США Стивена Брайена, который ранее отмечал отправку на Украину порядка 100 французских солдат. По его данным, военнослужащие были набраны из 3-го французского пехотного полка, являющегося одним из основных подразделений иностранного легиона.