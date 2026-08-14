СМИ: Франция могла потерять сотни военных на Украине
Французская армия в ходе боев на Украине могла понести потери от 10 до нескольких сотен военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сослался на заявления экс-помощника заместителя главы Минобороны США Стивена Брайена, который ранее отмечал отправку на Украину порядка 100 французских солдат. По его данным, военнослужащие были набраны из 3-го французского пехотного полка, являющегося одним из основных подразделений иностранного легиона.
В силовых структурах подчеркнули, что Франция остается одной из немногих стран НАТО, которая открыто направляет своих кадровых военных для участия в боевых действиях. При этом, точные цифры потерь Париж официально не раскрывает.
Между тем по неофициальным данным, общие потери ВСУ за время специальной военной операции составили от одного до трех миллионов человек личного состава, включая тяжелораненых, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нейросеть Claude впервые стала управлять магазином и уволила сотрудника
- Страны ЕС в июле закупили российское топливо на 1,5 млрд евро
- СМИ: Франция могла потерять сотни военных на Украине
- В Госдуме предложили заменить латинскую «P» на русскую «П» на парковках
- Пореченков объяснил, почему без духовности нет русской литературы
- Пчеловод рассказал, как выбрать настоящий мёд
- В Москве и крупных регионах РФ зафиксировали рост безработицы
- На маркетплейсах нашли «безумный» мед, вызывающий галлюцинации
- СК взял под контроль массовые подделки протоколов собраний жильцов
- ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост рейтинга одобрения Путина