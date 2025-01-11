В Тамбовской области число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до 7

Количество человек, пострадавших в результате попадания беспилотников ВСУ в жилые дома в городе Котовск Тамбовской области, увеличилось до семи. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Евгений Первышов.

До этого говорилось о пяти раненных при обстреле ВСУ. По словам чиновника, у троих пострадавших диагностировали порезы от осколков разбившихся окон, еще четыре человека пожаловались на повышение давления.

«Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», - уточнил Первышов.

Известно, что в результате атаки были выбиты окна и повреждены балконы в двух пятиэтажных домах. Однако в зданиях не была проведена эвакуация. Чиновник пообещал, что в ближайшее время все повреждения в домах устранит рабочая группа в администрации города при поддержке со стороны областного бюджета. Специалисты также проведут поквартирный обход, чтобы выяснить, кому требуется помощь.