В Тамбовской области число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до 7
Количество человек, пострадавших в результате попадания беспилотников ВСУ в жилые дома в городе Котовск Тамбовской области, увеличилось до семи. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Евгений Первышов.
До этого говорилось о пяти раненных при обстреле ВСУ. По словам чиновника, у троих пострадавших диагностировали порезы от осколков разбившихся окон, еще четыре человека пожаловались на повышение давления.
«Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», - уточнил Первышов.
Известно, что в результате атаки были выбиты окна и повреждены балконы в двух пятиэтажных домах. Однако в зданиях не была проведена эвакуация. Чиновник пообещал, что в ближайшее время все повреждения в домах устранит рабочая группа в администрации города при поддержке со стороны областного бюджета. Специалисты также проведут поквартирный обход, чтобы выяснить, кому требуется помощь.
Первышов добавил, что все службы оперативно отработали и контролируют ситуацию. По его словам, созданный ночью оперштаб координирует ликвидацию последствий прилета.
Ночью 11 января ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов 85 дронами. Два из них в Тамбовской области врезались в две жилые пятиэтажки.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Энгельсе площадь пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки украинским беспилотником, сократилась на 80%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru