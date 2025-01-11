Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на многоэтажки под Тамбовом

После атаки дронов ВСУ в одном из домов произошло нарушение отопления. Кроме того, повреждена кирпичная кладка.



Всего пострадали семь человек: у троих порезы от осколков разбившихся окон, четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.



Открыт пункт временного размещения. Эвакуация жильцов не проводилась.

Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

