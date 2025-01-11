Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на многоэтажки под Тамбовом

Следственный комитет России завел дело о теракте после попадания украинских беспилотников по двум пятиэтажкам в Котовске Тамбовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

5 пострадавших и 2 пятиэтажки: ВСУ массово атаковали регионы РФ

После атаки дронов ВСУ в одном из домов произошло нарушение отопления. Кроме того, повреждена кирпичная кладка.

Всего пострадали семь человек: у троих порезы от осколков разбившихся окон, четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

Открыт пункт временного размещения. Эвакуация жильцов не проводилась.

Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВСУУкраинаБеспилотникиТамбовУголовное Дело

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